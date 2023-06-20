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Работа для девушек в Тель-Авиве

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ID Вакансии:

21141

Месторасположение:

Москва, МСК

Рубрика:

Эскорт

Заработная плата:

$200,00 в час
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Просмотров вакансии:

5

Занятость:

Полная занятость

Опубликовано:

20.06.2023
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Описание работы:

Предлагается высокооплачиваемая работа в Израиле для девушек без опыта из России, Украины, Беларуси и Казахстана.

Агентство XBERK by Xenia Berk  - это роскошные условия для современной жизни!

Профессиональный работодатель приглашает привлекательных и амбициозных девушек, которые хотят зарабатывать от 1.000 долларов в день на своей внешности.

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ТУТ
 

Требования:

Требования
  • Девушки от 18 до 35 лет;
  • Отсутствие алкогольной и наркотической зависимости;
  • Гарантии и преимущества;
  • Доход от 1000 $ в день.

Никаких бумажных волокит (агентство самостоятельно подготавливает все необходимые документы, которые помогут вам получить визу на 3 месяца сразу по прилету в Израиль);

Условия:

Мы предлагаем самые выгодные условия сотрудничества:
  • Удобный график;
  • Отсутствие ночных смен;
  • Проживание в роскошных апартаментах в сердце Тель-Авива;
  • Прямой работодатель;
  • Персональная охрана;
работа в агентстве которое не нуждается в рекламе, нас знают по обе стороны деловых отношений.

КОНТАКТЫ

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Пишите в WhatsApp в любое время суток!
  • WhatsApp: +79507859427
  • Telegram: @ksu_berk
О компании
Интимсити

Москва, МСК, Российская Федерация

Телефон: +7 (495) 567-45-32
E-mail: mashutkaxxx@icloud.com
Веб-сайт: http://escorts.works/

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