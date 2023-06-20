Работа для девушек в Тель-Авиве

Мы предлагаем самые выгодные условия сотрудничества:

Удобный график;

Отсутствие ночных смен;

Проживание в роскошных апартаментах в сердце Тель-Авива;

Прямой работодатель;

Персональная охрана;

работа в агентстве которое не нуждается в рекламе, нас знают по обе стороны деловых отношений.



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