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Советы как стать эскортницей вип уровня

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ID Вакансии:

21092

Месторасположение:

Москва, МСК

Рубрика:

Эскорт

Заработная плата:

р.5 000,00 в час
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Просмотров вакансии:

107

Занятость:

Полная занятость

Опубликовано:

01.04.2023
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Описание работы:

Эскортница — это молодая девушка (модель), которая оказывает услуги сопровождения на различные мероприятия за вознаграждение.

Кто пользуется подобными услугами?

Как правило, в 95% случаев заказывают девочек обеспеченные мужчины с высоким социальным статусом (бизнесмены, банкиры. чиновники, депутаты). В основном прийдется иметь дело с местными жителями Москвы и Московской области.

Но иногда клиенты бывают иностранцы, гости столицы которые посетили столицу в рамках деловой поездки или в командировке представляя известную международную компанию.

Требования:

Мы являемся престижным международным модельным агентством с 2010 года. За 22 года мы заработали доверие среди множества эскортниц и отличные отзывы клиентов.

Обязательно надо соответствовать следующим требованиям:
  1. возраст 18-40 лет;
  2. можно без опыта работы;
  3. знание английского языка (базовое);
  4. приятной внешней наружности;
  5. рост от 170 см;
  6. вес не более 55 кг;
  7. без вредных привычек.
В принципе ничего сложного нет. Но если Вам по какой-то причине не подошли условия или требования, в агентстве партнеров предлагается работа в Краснодаре для девушек со всех городов России. По ссылке на странице сайта можно прочитать подробнее о предложении.

Условия:

Также предлагаем самые выгодные условия сотрудничества!
 
Почасовой заработок общий
ВремяСтоимость
Час8000 руб
2 часа1500 руб

Кроме того отдельной строкой дохода считаемся чаевые и доплата дополнительные услуги которые остаются 100% Вам.

Хочешь стать эскортницей и зарабатывать самостоятельно приличные деньги?

Тогда тебе к нам!

Заинтересовало предложение или остались вопросы? Свяжись с нами прямо сейчас любым удобным для тебя способом. Отвечает от 5 до 30 минут с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 вечера.

Контакты:

Телефон: +7 (934) 466-45-34
Telegram: @rabotakrsn
О компании
Интимсити

Москва, МСК, Российская Федерация

Телефон: +7 (495) 567-45-32
E-mail: mashutkaxxx@icloud.com
Веб-сайт: http://escorts.works/

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