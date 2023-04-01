Советы как стать эскортницей вип уровня

Описание работы:

Эскортница — это молодая девушка (модель), которая оказывает услуги сопровождения на различные мероприятия за вознаграждение.



Кто пользуется подобными услугами?



Как правило, в 95% случаев заказывают девочек обеспеченные мужчины с высоким социальным статусом (бизнесмены, банкиры. чиновники, депутаты). В основном прийдется иметь дело с местными жителями Москвы и Московской области.



Но иногда клиенты бывают иностранцы, гости столицы которые посетили столицу в рамках деловой поездки или в командировке представляя известную международную компанию.